Ex-Pornostar Dolly Buster (49) ist schwer krank

Dolly Buster hat mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Ex-Pornostar leidet an Tinnitus und starken Schmerzen.

Am 23. Oktober wird Dolly Buster 50 Jahre alt. Eigentlich ein freudiger Grund für eine schöne Geburtstagsfeier, doch nicht für den Ex-Pornostar.Denn Nora Baumberger, so ihr richtiger Name, leidet unter einer schweren Krankheit und will daher nicht feiern. "Das traue ich mir nicht zu. Ich weiß nicht, wie es mir an dem Tag gehen wird, und ich möchte meinen Gästen nicht die Party versauen", erklärt Buster gegenüber der "dpa".Die 49-Jährige hat mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und leidet an Tinnitus und starken Schmerzen. Seit zwei Jahren lebt sie daher völlig zurückgezogen im niederrheinischen Wesel und meidet Anfragen und Einladungen.Die Krankheit werde "immer schlimmer", so Buster. Die gebürtige Tschechin beschreibt den Tinnitus als fürchterlichen Zustand. Aus diesem Grund entschied sich die 49-Jährige auch, ihren 50. Geburtstag nicht zu feiern.Für die Zukunft habe sie nur einen Wunsch: Sie möchte endlich wieder gesund werden. "Das wünsche ich mir so sehr, dass dieser Spuk vorbei ist und ich wieder normal am Leben teilnehmen kann", sagt Buster zur "dpa".Bekannt wurde Dolly Buster in den 90er Jahren als Darstellerin in zahlreichen Porno-Filmen. In über 50 Sexfilmen spielte die 49-Jährige mit.Nach ihrer Heirat im Jahr 1997 beendete Dolly Buster ihre Porno-Karriere. Seitdem stand sie nur mehr als Produzentin und Regisseurin hinter der Kamera.