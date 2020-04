Experten raten zum Stillen trotz Virus-Infektion

Mütter sollen trotz eines positiven Covid-19-Bescheids ihre Babys stillen und mit ihnen kuscheln. Dazu raten Gesundheitsexperten weltweit.

Mütter sollen Maske tragen

Isolation schadet den Babys

Stillen in Zeiten von Corona? Immer mehr Mütter müssen sich auf Grund der steigenden Fallzahlen mit der Frage beschäftigen, ob sie mit Neugeborenen kuscheln und diese stillen dürfen. Experten weltweit beantworten diese Frage mit einem klaren "Ja".So raten etwa Experten der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zu Körperkontakt zwischen Mutter und Baby. Auch das Stillen wird ausdrücklich empfohlen, selbst dann, wenn bei Mutter oder Kind eine Infektion vorliegt, oder diese auch nur im Raum steht.Dennoch sind alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. So sollen Mütter mit einer bestätigten Infektion sich die Hände waschen und desinfizieren, bevor sie ihren Nachwuchs berühren. Auch das Tragen einer Gesichtsmaske sei geboten, so die Gesellschaft.Ähnlich sieht es auch die us-amerikanische Expertin Alison Stuebe. Eine Trennung, etwa unmittelbar nach der Geburt im Krankenhaus kann eine Infektion kaum verhindern, bestenfalls hinauszögern. Denn spätestens zu Hause hätten nur die wenigsten die Möglichkeit die Neugeborenen zu separieren, so die Forscherin.Eine Trennung sei auch aus anderen Gründen nicht ratsam. So sei "Isolation ein wichtiger Stressfaktor für Neugeborene", so Stuebe. Konkret würde sich dies durch eine höhere Herz- und Atemfrequenz auswirken. Auch bei Müttern sei in einem solchen Fall mit einem vermehrten Aufkommen von Stresssymptomen zu rechnen.Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO rät zum Körperkontakt zwischen Müttern und ihren Babys. Anders sieht dies die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC. Diese empfiehlt Mutter und Kind so lange zu trennen, bis die Mutter nicht mehr ansteckend ist. Der richtige Umgang ist also umstritten. Allerdings weisen die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass die Gefahr für Babys und Kinder, die von Covid-19 ausgeht, als gering einzuschätzen ist.