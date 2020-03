Extremsportler läuft 70 Kilometer um Küchentisch

Nächste verrückte Aktion im positiven Sinn von Running-Rainer: Er will den Quarantänelauf eines Chinesen bei sich zu Hause toppen – 70 Kilometer um den Küchentisch!

Nächster Weltrekordversuch von Rainer Predl (30) aus Lassee (Gänserndorf): Er will für den guten Zweck (Sterntalerhof) morgen zu Hause um den Küchentisch laufen und den Rekord des Chinesen Pan Shancu toppen.70 Kilometer oder 11.024 Runden um den Tisch sind sein Ziel – eine ist 6,35 Meter lang. Er schätzt, dafür etwa acht Stunden zu brauchen. Start ist am Samstag um 8 Uhr."Ich weiß, es klingt verrückt. Aber die Aktion ist für einen guten Zweck und soll ein wenig Aufheiterung in dieser eigenartigen Phase unseres Lebens ein wenig den Menschen ein Lächeln schenken", so Rainer Predl zu. Der gesamte Lauf wird per Live-Stream auf der Rainer Predl-Facebook-Seite zu verfolgen sein.Mehrere Firmen aus der Region unterstützen Predls Lauf, er lädt alle ein, zu Hause am Laufband, draußen im Garten oder auch um den Küchentisch, mitzumachen. "Unter dem Motto ,ZusammenStark' wollen wir den Sterntalerhof () und all jenen danken, die zurzeit unermüdlich im Einsatz sind", so Predl. Wie berichtet , hatte Rainer Predl in der Vergangenheit bereits für verrückte Weltrekorde gesorgt.Im Februar 2015 lief er sieben Tage am Stück – bei 15 Stunden Schlaf. Er toppte den bisherigen Rekord.Im April 2016 spulte der 30-Jährige aus Lassee in Gänserndorf zehn Kilometer in einem Kreisverkehr ab, 435 Runden legte er in 54 Minuten zurück – Weltrekord.: In Lichtenegg glückte Rainer im Mai 2019 ein weiterer Weltrekordversuch: Er absolvierte einen Marathon in der Aussichtsplattform eines Windrades.