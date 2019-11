Facebook und Instagram kämpfen mit Problemen

Nutzer meldeten weltweit eine Störung bei den Social-Media-Plattformen Instagram und Facebook.

Facebook und Instagram haben am Donnerstag mit technischen Problemen zu kämpfen. Zurzeit erscheint bei vielen Usern die Meldung "Feed konnte nicht neu geladen werden".Instagram bestätigte den Ausfall über Twitter: "Wir sind uns bewusst, dass einige Personen derzeit Probleme beim Zugriff auf Instagram haben. Wir arbeiten daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder in Ordnung zu bringen. "Laut der Webseite "AlleStoerungen.at" sind verschiedene Teile Europas von der Störung betroffen. Auch aus den USA, Mexiko, Malaysia, Indonesien, Australien, Japan und weiteren Ländern werden laut dem Portal Probleme gemeldet.