Tresor offen – Dieb stiehlt über 100.000 € aus Bank

Aus einem unversperrten Banktresor stahl ein Unbekannter in Wien mehr als 100.000 Euro. Die Polizei fahndet nun nach ihm.

Dreister Coup in Wien-Landstraße: Am helllichten Tag spazierte ein Unbekannter in eine Wiener Bankfiliale und nutzte einen unbeaufsichtigten Moment, um Bargeld aus einem unversperrten Tresor zu stehlen.Der 40 bis 50 Jahre alte Mann spazierte am 20. Dezember in eine Bankfiliale in Wien-Landstraße. Aus einem unversperrten Tresor entnahm er Bargeld in Höhe von "mehr als hunderttausend Euro" und flüchtete aus der Bank Richtung stadteinwärts.Die Überwachungskamera hielt den Dieb fest, die Polizei fahndet nun nach ihm. Er wird beschrieben als männlich, ca. 40-50 Jahre alt, schwarz-grauer Dreitagebart, sehr schlanke Statur, Brille mit schwarzem Rahmen, dunkle Kapuzenjacke, helle Jeanshose, grau-schwarze Arbeitshandschuhe mit weißem Aufdruck, graue Schuhe mit schwarz-weißer Sohle, olivgrüner Rucksack.Hinweise (auch anonym) nimmt das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Diebstahl, Gruppe Popernitsch, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.