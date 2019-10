Fahndung in Wien – Wer kennt diese zwei Männer?

Die Wiener Polizei ist auf der Suche nach zwei Verdächtigen, die Ende August einen 15-Jährigen in Meidling verprügelt und ausgeraubt haben sollen.

Die zwei Verdächtigen sprachen am 31. August einen 15-Jährigen in einem Autobus an und verwickelten diesen in ein Gespräch, berichtet die Polizei.Nach dem Aussteigen drängte einer der beiden Beschuldigten das Opfer in ein Stiegenhaus in der Köglergasse in Wien-Meidling. Dort schlugen sie mehrfach auf den jungen Mann ein und raubten ihm sein Bargeld, Mobiltelefon und eine Halskette.Anschließend bedrohten sie den 15-Jährigen mit dem Umbringen, sollte er sich an die Polizei wenden. Die Männer ergriffen die Flucht und verschwanden.Täterbeschreibung1: männlich, ca. 180-185cm groß, ca. 17-19 Jahre, kurzes dunkles Haar, sportliche Statur, kein Bart, Abstammung vermutlich Bereich ehemaliges JugoslawienTäterbeschreibung2: vermutlicher Vorname Dejan, männlich, ca. 180-185cm groß, ca. 17-20 Jahre, dunkles Haar, sportliche Statur, kein Bart, Abstam-mung vermutlich Bereich ehemaliges JugoslawienHinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 01-31310-57215 bzw. Durchwahl 57800 erbeten.