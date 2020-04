Fahrschulen-Neustart mit Motorrädern und Theorie?

Die Fahrschulen des Landes stehen wegen des Corona-Lockdowns still. Einen ersten Neustart könnte es mit theoretischen Prüfungen und Motorrad-Fahrstunden geben.

Pkw-Neustart offen

Wer Anfang des Jahres seinen Führerschein machen wollte, wurde von der Corona-Krise ausgebremst. Denn im ganzen Land stehen die Fahrschulen derzeit still . Allein in Niederösterreich sind rund 1.000 Fahrlehrer in Kurzarbeit geschickt worden, wie Fahrschul-Sprecher Richard Mader erklärt.Doch neben den Sommermonaten gelten der März und der April als die wichtigsten Prüfungsmonate der Fahrschulen. Wie Ö3 am Montag berichtet, könnten schon demnächst erste Lockerungen auch für Fahrschulen greifen.So sollen Prüflinge etwa unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen schon bald zu ihren theoretischen Prüfungen antreten. Ab Mitte Mai etwa könnten auch wieder Fahrstunden für einspurige Fahrzeuge stattfinden.Das größte Geschäft machen Fahrschulen allerdings mit dem Pkw-Verkehr. Wann hier Fahrstunden wieder erlaubt sind, ist unklar. Bis zur Hauptsaison im Sommer könne noch viel geschehen, so Mader zu Ö3.