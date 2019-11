Fahrt mit gestohlenem Pkw endet mit leerem Tank

Weil in einem gestohlenem SUV offenbar der Sprit ausging, mussten ihn Diebe am Pannenstreifen der A2 ausrollen lassen. Es kam zu vier Festnahmen.

Auf Grund eines leer werdenden Tanks mussten am Sonntagabend mutmaßliche Autodiebe einen gestohlenen SUV am Grünstreifen der A2 ausrollen und stehen lassen. Als sich Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien dem Fahrzeug näherten, ergriffen zwei Personen die Flucht.Wie sich herausstellte wurde der hochpreisige SUV zusammen mit einem weiteren Luxusfahrzeug kurze Zeit vorher in der Wiener Leopoldstadt gestohlen. Bei der Tat wurden gestohlene Kennzeichentafeln an den beiden PKW angebracht. Offenbar erkannten die Täter nicht, dass sich kaum noch Sprit im Tank befand, weswegen sie den Wagen auf dem Pannenstreifen ausrollen lassen mussten.Ein Flüchtender, ein 19-Jähriger, wurde kurze Zeit später in Autobahnnähe festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien wurden drei weitere Tatverdächtige, (16, 24 und 30 Jahre alt) ausgeforscht und festgenommen. Die beiden gestohlenen Pkw wurden sichergestellt und den Besitzern wieder ausgefolgt.