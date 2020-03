Fake-Greta blamiert Prinz Harry bis auf die Knochen

Prinz Harry ist Opfer eines Scherzanrufs geworden. Zwei Russen gaben sich am Telefon als Klimaaktivistin Greta Thunberg und deren Vater aus und entlocktem dem Royal pikante Aussagen.

Mit verstellten Stimmen ist es einem russischen Komiker-Duo offenbar gelungen, direkt mit Prinz Harry ins Gespräch zu kommen und ihn an der Nase herumzuführen.Vladimir Kuznetsov und Alexey Stolyarov, bekannt als "Vovan und Lexus", gaben sich als Greta Thunberg (17) und deren Vater Svante (50) aus. Ein Anruf des Duos am privaten Anwesen von Harry und Meghan in Kanada wurde direkt zu dem Royal durchgestellt.Insgesamt führte Harry zwei Gespräche – zu Silvester und am 22. Jänner – mit dem russischen Duo. Mindestens eines der Gespräche wurde von den "Spaßvögeln" aufgezeichnet und nun mit animiertem Video auf YouTube veröffentlicht.Besonders peinlich: Harry schüttete offenbar der vermeintlichen Klimaaktivistin prompt sein Herz aus. Er lamentierte über den "Megxit" , die Spannungen innerhalb der royalen Familie und bezeichnete das politische System in seinem Heimatland als "kaputt". Aber auch US-Präsident Donald Trump bekam sein Fett weg. Dieser habe wegen seiner fortwährenden Förderung der Kohle-Industrie "Blut an seinen Händen".Die Welt sei ein "Krisenherd" und werde "von einigen sehr kranken Menschen regiert", so der Enkel der Queen zur vermeintlichen Greta weiter.:"Die Menschen müssen endlich aufgeweckt werden [...] und ich glaube, du wirst einige extreme Dinge tun müssen".Gegenüber dem britischen "Guardian" haben die beiden russischen Komiker ihre Aktion bestätigt. Seitens des britischen Königshauses wollte man dazu aber offenbar kein Kommentar abgeben. "Vovan und Lexus" hatten in der Vergangenheit schon den weltberühmten Sänger Elton John, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan oder auch US-Senator Bernie Sanders mit ihren Stimmen-Imitationen reingelegt.