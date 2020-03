"Joko & Klaas"-Fakes: So reagiert ProSieben

Joko & Klaas begeistern ihre Fans mit wahnwitzigen Aktionen, doch jetzt flog auf, dass Szenen gestellt wurden. ProSieben redet sich raus.

Das sind die dreistesten Fakes von Joko & Klaas:

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf stehen im TV für aufsehenerregende Stunts, respektlose Gags und irre Aktionen, oft auch mit Star-Beteiligung. Hinter den spontan erscheinenden Ereignissen steht ein großes TV-Team und viel Planung. Wie das NDR-Format "STRG_F" jetzt in penibler Kleinstarbeit nachrecherchierte, sind Joko, Klaas und ihr Sender ProSieben aber einige Schritte zu weit gegangen. Schauspieler wurden für Szenen angeheuert, die den Zuschauer als echt verkauft wurden, Star-Stunts machten in Wirklichkeit Spezialisten. Und was macht ProSieben? Der Sender steckt den Kopf in den Sand. Zwar gibt er zu, geschummelt zu haben . Anstatt sich zu entschuldigen distanziert sich der Sender von den Aufdeckern und reagiert beleidigt.Es sei kein Geheimnis, kommentiert der Sender, das Schauspieler benutzt wurden. Dass die Zuschauer jetzt überrascht sind, spricht eine andere Sprache.: In "Late Night Berlin" wurde ein Raddieb auf frischer Tat ertappt. Blödsinn! Der Dieb ist ein Schauspieler, die Szene wurde laut Recherche mindestens zweimal gedreht.Besonders freche Seher-Verarsche: Der Dieb wurde ausgepixelt, damit man den "Verbrecher" nicht erkennt. Außerdem gibt Klaas an, dass er "Farraddiebe auf frischer Tat ertappen" will. Sogar die Polizei Berlin fiel darauf rein und nahm Ermittlungen gegen den bezahlten Darsteller auf.ProSieben dazu: "Selbstkritisch möchten wir anfügen, dass in diesem Fall der satirische Ansatz des Filmes womöglich deutlicher gemacht hätte werden müssen.": In "Duell um die Welt" wurde gezeigt, wie Edin Hasanovic einen Heißluftballon fährt (das ist die korrekte Bezeichnung, wer "fliegt" sagt, irrt sich). Nicht nur das, Edin soll das Ding auch selbst gelandet haben.Beides ist falsch. Ein Pilot war immer dabei, anders wäre es gesetzlich gar nicht erlaubt. Den echten Piloten bekam die Zuschauer nie zu Gesicht.ProSieben rechtfertigt sich, dass sie nur auf "Sicherheitsstandards" geachtet hätten.: Ebenfalls in "Duell um die Welt" hatte eine Tinder-Nutzerin schräge Begegnungen. Die Frau gibt die Vorfälle inzwischen als Referenzen auf ihrem Schauspieler-Lebenslauf an.: Den Stunt, bei dem Sophia Thomalla aus eine Hubschrauber gestoßen wurde, fakten Joko und Klaas so plump, dass den Zuschauern schon im Dezember auffiel, dass da einiges nicht stimmen kann.Sophia ändert die Farbe ihrer Nägel und die Farbe ihrer Haare (Nachwuchs!) während des Beitrags. Die Sonne geht nie unter, obwohl dem Zuschauer eingeredet wird, dass sie 12 Stunden unterwegs ist. Der Stunt entstand über Wochen, Joko & Klaas gaukelten dem Zuschauer vor, dass alles in einem Tag erledigt war.