Kurz lädt SPÖ zum Falafel-Gipfel

Langsam wird es ernst: Start der zweiten Sondierungsrunde, am Donnerstag redet Ex-Kanzler Kurz mit der SPÖ – vor elf Fahnen, rund drei Stunden lang, es geht auch um politische Kultur.

Das sollten Sie wissen:Donnerstag, Start ist um 10 Uhr.Erneut im Winterpalast von Prinz Eugen, Himmelpfortgasse (Wiener City) Konferenzzimmer, 1. Stock. Vor elf Fahnen (EU, Österreich, Bundesländer) sitzen sich die Verhandler am Holztisch und in beigen Sesseln (auf blaugrauem Teppich) direkt gegenüber.Am Donnerstag SPÖ, am Freitag Grüne und Neos. Die Teams wurden auf sechs Personen aufgestockt.Zwei bis drei Stunden.Eher schon konkret über Kinderarmut, Klimaschutz, Arbeitswelt inklusive steuerlicher Entlastung, Gesundheit und Pflege, Ausbau der Kinderbetreuung.Will es am Donnerstag eher noch sachte angehen und über politische Kultur, Wahlkampf, Themenblöcke (wo gibt es Überschneidungen?) und den Terminplan reden. Dem Vernehmen nach will man erst nächste Woche Gas geben, dann aber richtig.Es gibt etwa Jourgebäck mit Schinken, Falafel, Gemüsesticks mit Joghurtdip. Zu trinken allerlei von Kaffee bis zu Red Bull.Die Rede ist von vier Wochen.Kaum, die Neos sind wohl bald raus.