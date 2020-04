Falsche Brüste retten 30-Jähriger das Leben

Sie hatte wirklich unglaubliches Glück: Eine Amerikanerin überlebte einen potenziell tödlichen Schuss aus nächster Nähe vermutlich nur, weil eines ihrer Brustimplantate die Kugel stoppte.

Ein unglaublicher Fall aus den USA wird gerade publik. Nach Aussage der behandelnden Ärzte hat eine 30-Jährige einen Schuss, der aus nächster Nähe auf ihre Brust abgefeuert wurde, nur dank einer früheren Schönheits-OP überlebt. In der im " Sage Journal " veröffentlichen Studie, beschreiben die Mediziner, dass ein Silikon-Implantat im linken Busen die Flugbahn der Kugel von allen lebenswichtigen Organen abgelenkt hatte.Der Vorfall, der sich bereits 2018 in Toronto, Kanada, ereignet haben soll, sei einer von nur sehr wenigen bekannten Fällen in der Fachliteratur, in denen sich ein Brustimplantat auf die eine oder andere Weise als Lebensretter erwies, erklärte Studienautor und Chirurg Giancarlo McEvenue gegenüber CNN.Er schildert, wie die 30-Jährige nach der Schussattacke selbstständig eine Notaufnahmestation aufgesucht habe. "Sie hat normal mit allen gesprochen – das Trauma-Team war völlig fassungslos darüber, wie gut es ihr ging.""Die Kugel trat im Bereich der linken Brust in den Körper ein und prallte dann am Brustbein ab, bevor sie im rechten Busen stecken blieb. Das Implantat hat die Flugbahn der Kugel abgelenkt", so der Mediziner. Die Frau erlitt zwar Frakturen an ihren Rippen auf der rechten Körperhälfte und eine Fleischwunde, war aber sonst ungewöhnlich gering verletzt."Auf der linken Seite befinden sich Herz und Lunge – wäre die Kugel in den Brustkorb eingedrungen, hätten wir es mit sehr viel schlimmeren, potenziell lebensbedrohlichen Verletzungen zu tun bekommen."So mussten die Ärzte nur die Kugel und die zerstörten Implantate entfernen, die Wunde säubern und ihr für kurze Zeit Antibiotika verschreiben. Die Frau konnte vollständig genesen. Die Hintergründe der Tat liegen aber nach wie vor im Dunklen, auch die Waffe wurde nie gefunden.