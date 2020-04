Familientragödie: Vater tötet Frau und drei Kinder

Ein Mann (41) aus Dortmund (Deutschland) soll seine Frau und drei gemeinsame Kinder getötet haben. Danach hat er sich an einer Autobahnbrücke das Leben genommen.

"Der Täter ist tot"

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Motiv und Hintergründe unbekannt

Schreckliches Familiendrama in Dortmund: Ein 41-Jähriger soll seine Frau und seine drei Kinder getötet und sich danach selbst das Leben genommen haben. Die Polizei fand am Donnerstagvormittag in einer Wohnung die Leiche der 38-jährigen Frau und der drei Kinder im Alter von zwei, sechs und acht Jahren."Nach dem derzeitigem Erkenntnisstand wird von einem vierfachen Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid durch den Ehemann ausgegangen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei Dortmund und Staatsanwaltschaft.Am Morgen war die Leiche des 41-Jährigen auf der Fahrbahn geborgen worden. Er hatte sich nach den Angaben der Behörden von einer Autobahnbrücke an der A45 in den Tod gestürzt. Man habe der Ehefrau die Todesnachricht überbringen wollen und sei dabei auf die vier weiteren Leichname gestoßen, schilderte der Staatsanwalt."Der Täter ist tot. Wir haben keinen anderen Verdächtigen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund. Man wisse noch nichts über Motiv und Hintergründe. Ob ein Abschiedsbrief des Mannes gefunden wurde, teilten die Ermittler ebenfalls nicht mit.Derzeit werde die Wohnung untersucht. Alle Leichen müssten obduziert werden. Der Sprecher machte keine Angaben dazu, wie die Frau und ihre Kinder getötet wurden, nachdem noch nicht alle weiteren Angehörigen der Familie benachrichtigt werden konnten.