LASK-Fans pilgern für CL-Sieg nach Mariazell

Sie haben noch Hoffnung! Die Fans des LASK Linz pilgern für Ihre Schwarz-Weißen nach Mariazell – für einen Sieg gegen Brügge. Mit dabei war Sport-Landesrat Markus Achleitner.

In vier Tagen nach Mariazell

Fürbitten für den LASK

Nach dem Hinspiel im Play-off der Champions League ist der Traum von der "Königsklasse" für den LASK in weite Ferne gerückt.Die Schwarz-Weißen verloren das Heimspiel am Dienstag auf der Linzer Gugl gegen den belgischen Vizemeister Club Brügge unglücklich mit 0:1 (0:1) – nach einem höchst umstrittenen Elfmeter für die Gäste.Kommenden Mittwoch, 21 Uhr, steht in Belgien das Rückspiel an. Und da muss ein Sieg her. Genau dafür pilgern die LASK-Fans gerade nach Mariazell.Sonntag wurde von Kremsmünster (Bez. Kirchdorf) aus gestartet. Mit dabei ist auch Sport-Landesrat Markus Achleitner – zumindest für die ersten Stunden der ersten von vier Tages-Etappen. Begleitet werden die Fans auch von Pater Arno vom Stift Kremsmünster.Als „eingefleischter LASKler" nahm Achleitner zuerst am Gottesdienst zum Wallfahrtsstart in der Stiftskirche Kremsmünster teil. Dort wurden einige besonderen Fürbitten für den LASK und die Wallfahrer gesprochen.„Mit der Begeisterung der LASK-Fans vor Ort und hoffentlich viel Beistand von ‚ganz oben' sollte es gelingen, dass der Champions-League-Traum des LASK nicht in Brügge endet", zeigt sich Landesrat Achleitner begeistert.Er wird den Schwarz-Weißen am Mittwoch auch vor Ort in Brügge die Daumen halten.(cru)