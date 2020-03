Fans sind enttäuscht über Rihannas neuen Song

Seit Jahren betteln Fans den Superstar um neue Musik. Nun ist Riri mit einer Kostprobe zurück – und macht damit ein paar Leute sauer.

Vor über vier Jahren hat Rihanna ihr letztes Album "Anti" veröffentlicht, 2017 folgten ein paar Features mit anderen Künstlern, seither war musikalisch bei der 32-Jährigen gar nichts mehr los. Riri schien sich nur noch um ihr Beauty- und Modeimperium zu kümmern – sehr zum Unmut ihrer Fans.Diesen Freitag meldete sich die Sängerin aus Barbados nun erstmals mit neuer Musik zurück. Ganz glücklich sind ihre Fans darüber aber nicht. Sie singt nämlich bloß wenige Zeilen im Refrain des Songs "Believe It" des kanadischen R'n'B-Musikers PartyNextDoor (26)."Ok, diese fünf Wörter waren herzig, Rihanna. Aber droppe jetzt das Album, wir warten ...", twittert ein Fan. "Rihanna ließ mich wirklich drei Jahre lang nur für Background-Vocals warten?!?!", schreibt eine weitere Twitter-Userin über einem weinenden Kylie-Jenner-Meme.Dennoch war die Aufregung unter Fans riesig, schließlich werden auf dem Song die ersten neuen Riri-Vocals seit 2017 präsentiert.Und einige geben sich vorerst mal auch mit der Collab zufrieden – selbst wenn Rihanna darauf nur ein paar wenige Worte singt."Believe It" ist nicht die erste Zusammenarbeit von Rihanna und PartyNextDoor. Der Kanadier hat etwa schon an den größten Hits des Superstars mitgeschrieben, darunter die mega erfolgreiche Drake-Collab "Work".Ihren Gesang zum neuen Song soll Rihanna laut dem Produzenten Bizness Boi jedoch tatsächlich erst am Montag beigesteuert haben. Zuvor hätten die Vocals von PartyNextDoors Freundin als Platzhalter gedient.Apropos Zusammenarbeit: Für ihre Dessous-Linie "Savage x Fenty" hat sich Rihanna mit Designer Adam Selman zusammengetan . Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen ...