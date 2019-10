Vin Diesel holt Cardi B zu "Fast & Furious 9"

Diese Nachricht ist bobensicher, denn ihre Szene ist bereits abgedreht. Zumindest eine: Rap-Queen Cardi B darf bei "Fast & Furiours 9" ans Lenkrad.

Beinah zwei Millionen Views in fast 24 Stunden: Vin Diesels kleines Video schlug bei "Fast & Furious"-Fans ein wie eine Bombe.Nach dem Ende der Dreharbeiten in Großbritannien setzte sich Vin Diesel mit seinem neuesten Gaststar für "Fast & Furious 9" vor die Kamera. Fix und fertig, aber erleichtert scherzt er mit Cardi B über die Dreharbeiten.Cardi B in Bildern:Der neueste, vorletzte Teil, des PS-starken Franchise kann mit einigen weiblichen Superstars aufwarten. Neben Cardi B sind bereits Helen Mirren und Charlize Theron bestätigt. Nach dem Erfolg des 8. Teils bleiben die beiden Powerfrauen im Cast. Ob Jason Statham mitspielen darf, ist nicht ganz klar, aber Mirren, die seine mit allen Wassern gewaschene Mutter spielt, bleibt der Kult-Filmreihe erhalten.