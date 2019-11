Favre nach 0:4-Debakel: "Unglaublich schlecht!"

Die Bayern sind wieder zurück auf der Siegerstraße - und wie! Mit einem fulminanten 4:0 gegen Borussia Dortmund meldeten sich die Münchner meisterlich zurück im Titelrennen. Während die Bayern jubeln, kriselt beim BVB wieder.

"Bayern war viel besser als wir. Tempo, Ballannahme, Technik, Pässe. Wir waren nicht gut, unglaublich schlecht sogar. Es ist eine große Enttäuschung, viele Spieler waren einfach nicht da. Das war sehr schwach, unglaublich", motzte Dortmund-Trainer Lucien Favre nach der herben Klatsche.Der Schweizer ist nach den durchwachsenen Leistungen der Schwarz-Gelben schwer angezählt.Ganz anderes läuft der Hase bei den Bayern. Thomas Müller ist ein wenig froh, dass Niko Kovac Geschichte ist: ""Kompliment an die Mannschaft, wir sind sehr mutig aufgetreten. Wir haben das umgesetzt, was wir uns mit Hansi Flick vorgenommen haben. Es ist immer wieder herrlich, wenn Dortmund hierher kommt und wir dann so auftreten. Wir waren sofort in den Zweikämpfen, auch auf das kommt's an! Es macht einfach Spaß sich reinzuhauen. Nach dem Trainerwechsel gab es keine Alibis mehr."Für Interimstrainer Hansi Flick könnte es bei solchen Leistungen doch ein längeres Engagement beim FC Bayern werden: "Die Mannschaft hat toll die Initiative ergriffen, wir haben gezeigt, dass wir auch Fußball zelebrieren können. Die Vergangenheit zählt nicht, wir leben im Hier und Jetzt. Die Mannschaft wusste, dass sie in der Pflicht ist und das hat sie eindrucksvoll gezeigt."