Feiert "The Big Bang Theory" ein TV-Comeback?

Nach zwölf Jahren war im Mai 2019 Schluss für die Nerd-WG in "The Big Bang Theory". Aber gibt es etwa Hoffnung für die Fans?

"The Big Bang Theory"-Regisseur Mark Cendrowski könnte sich vorstellen, dass die Geschichte weitergehen könnte und zurück ins TV kommt. Auch die zahlreichen Fans der chaotischen Wissenschaftler-Clique rund um Sheldon und Leonard wollen unbedingt wissen, was aus ihren Serienlieblingen wird. Dazu könnte es tatsächlich noch einmal kommen!"Wenn Chuck Lorre in ein paar Jahren einige der Rollen zurückbringen will, um etwas Neues auszuprobieren, dann wäre ich gerne involviert. Es wäre einfach, weiterzumachen! Man kann so viel in ihren Leben erforschen und die Charaktere weiterbringen. Allerdings müsste es eine eigene Show mit einem eigenen Existenzgrund sein", so Cendrowski in einem Interview mit dem Magazin "Forbes" . Chuck Lorre ist einer der Produzenten der Erfolgsserie. Er entwickelte u.a. auch "Two and a Half Men", "Dharma & Greg" und das "The Big Bang Theory"-Spinoff "Young Sheldon".Wie "Entertainment Weekly" im August 2018 berichtete, war Sheldon-Darsteller Jim Parsons verantwortlich dafür, dass die Serie mit der 12. Staffel endete ("Heute.at" hat berichtet) . Trotz der Rekordgage von 1 Millionen Dollar pro Folge wollte der Schauspieler keine 13. Staffel mehr machen. Parsons spielte stattdessen lieber an der Seite von John Malkovich und Zac Efron im Thriller "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile":(jd)