Fendrich-Sohn rockt Taylor Swift und USA

Er lebte eine Zeit lang in Florida, aber musikalisch hat es Rainhard Fendrich nie über den großen Teich geschafft. Anders sein Sohn Lucas!

Raketenstart in den USA

Rainhard Fendrich im "Heute"-Talk

Vor knapp vier Jahren gründete Lucas Fendrich mit Daniel Rumpel und Johannes Herbst die Band "Hunger". Was dann passierte, kann man nicht erfinden."Wir wissen eigentlich auch nicht wie wir auf die Spotify-Playlist von Megastar Taylor Swift geraten sind", sagt Fendrich im-Talk. "Aber wir haben eine Vermutung: Unsere zweite Single ‚Amused' ist Teil des Soundtracks der von Selena Gomez produzierten Netflix-Serie ,Tote Mädchen lügen nicht', und die zwei sind ja total dicke Freundinnen."Vielleicht verrät sie es ihnen eines Tages. Egal, es hat ihnen zu einem Raketenstart in den USA verholfen und immer öfter hört man jetzt die neue Nummer "Honey" in den heimischen Radios.War doch bei dem Nachnamen sicher easy, oder? "Nein", lacht er. "Also in den Staaten kennt meinen Dad niemand und er wollte auch immer, dass ich es aus eigener Kraft schaffe!" Hat gut geklappt.