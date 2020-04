Fenstersturz-Party: So teuer könnte Strafe werden

Bei einer Corona-Party kam es am Montag zu einem Unglück: Ein Mann fiel aus dem zweiten Stock und überlebte den Sturz. Nun drohen allen Beteiligten hohe Strafen.

In Wien-Floridsdorf feierten fünf Männer im alter von 22, 23, 26, 28 und 32 Jahren eine Corona-Party in einer Wohnung. Durch den enormen Lärm alarmierten Anrainer die Polizei. Als die Beamten an der Tür der betroffenen Wohnung klopften, fiel kurz darauf der 22-Jährige aus dem Fenster. Während der Erste Hilfe Maßnahmen der Polizisten beschimpften die Party-Gäste die Polizisten und behinderten sie bei der Amtshandlung. Einer von ihnen musste sogar festgenommen werden. –berichtete.Alle Beteiligten wurden mehrfach angezeigt - unter anderem wegen Anstandsverletzung, Lärmerregung und dem Covid-19-Gesetz. Allein wegen der Corona-Party droht jedem einzelnen von ihnen laut Polizei eine Strafe von bis zu 3.600 Euro. Zusätzlich kommen in den folgenden Wochen noch Kosten wegen den anderen beiden Anzeigen auf die jungen Männer dazu.