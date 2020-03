Drei Gründe, warum OÖ so stark betroffen ist

Oberösterreich ist mit Tirol trauriger Spitzenreiter bei den positiv getesteten Personen. Warum das so ist, liegt am Termin der Semesterferien.

In Oberösterreich sind laut offizieller Statistik vom Sonntag derzeit 605 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Zumindest sind das jene Personen, bei denen bereits ein positiver Test gemacht wurde.Oberösterreich ist damit gemeinsam mit Tirol am stärksten vom Virus betroffen. Warum ist das so? Hier die derzeit plausibelsten Erklärungen:OÖ hatte die Semesterferien sehr spät, nämlich vom 17. bis zum 22. Februar. Deshalb waren zu dieser Zeit viele Menschen in Skiurlaub, zum Beispiel Tirol. Und haben sich dort angesteckt.In St. Georgen an der Gusen hat sich der halbe Gesangsverein mit dem Virus angesteckt. Sie haben sich vor knapp zehn Tagen bei einem Probenwochenende inLosenstein angesteckt. Von 44 Mitgliedern ist jeder zweite positiv. Das erklärt die hohen Zahlen im Bezirk Perg.In OÖ wird sehr viel getestet. Im Schnitt sind es derzeit rund 660 Tests jeden Tag, 17 mobile Teams sind im Einsatz.