Festnahme nach Vergewaltigungs-Vorwurf

Verdacht auf eine versuchte Vergewaltigung in Wien: Am späten Samstagabend wurde in einem Wiener Innenstadt-Lokal ein 40-Jähriger vorläufig festgenommen, weil er im Verdacht steht versucht zu haben, eine Frau auf der Herrentoilette zu vergewaltigen.Die beiden dürften im Vorfeld gemeinsam Getränke in dem Lokal konsumiert haben. Nähere Umstände zu dem Vorfall sind derzeit noch nicht bekannt. Weder Täter noch Opfer konnten sofort einvernommen werden. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.