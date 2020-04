Feuer in Wimpassinger Kirche war Brandstiftung

Nach dem Brand in der Pfarrkirche Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) ist die Ursache wohl geklärt: Zwei Minderjährige dürften verantwortlich sein.

Wie berichtet brach am Donnerstag in der neu renovierten Pfarrkirche in Wimpassing Feuer aus. Die Feuerwehr konnte unter Atemschutz löschen und Schlimmeres verhindern – mehr dazu hier . Eine Sitzbank und ein Tisch brannten ab, die Kirche wurde völlig verrußt.Verantwortlich dafür sollen zwei Halbstarke sein. Die Minderjährigen dürften nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei die Sitzbank in Brand gesteckt haben, das Feuer hatte dann schnell auf den Tisch mit Flugblättern und Gebetsbüchern übergriffen.Die beiden Minderjährigen hatten dann zumindest offenbar noch selbst den Notruf gewählt, gegenüber der Polizei beschuldigten sie sich dann aber gegenseitig. Es entstand insgesamt ein Schaden von über 100.000 Euro.