Feuerwehr befreit Buben auf Spielplatz aus Schaukel

Der Spielplatz-Besuch eines kleinen Buben endete jetzt in Mödling mit einem Feuerwehreinsatz.

Helle Aufregung am Montagnachmittag am Spielplatz im Museumspark in Mödling: Ein kleiner Bub hatte sich beim Schaukeln mit seinem Fuß verfangen und steckte fest.Versuche, sich selbst zu befreien, scheiterten – die Feuerwehr musste her."Nach Erkundung der Lage wurde entschieden, die Schaukelketten zu lösen und so die Schaukel vom Schaukelgestell zu trennen. Anschließend konnte behutsam die Schaukel entfernt werden. Somit wurde die eingeklemmte Person rasch aus ihrer misslichen Lage befreit", berichten die Florianis aus Mödling.