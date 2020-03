Feuerwehr Ebreichsdorf im Dreifach-Einsatz

Die Florianis aus Ebreichsdorf mussten gleich drei Mal ausrücken. Alle drei Einsätze konnten die Feuerwehrmänner rasch abschließen.

Ein Verkehrsunfall, ein ausgelöster Gas-Alarm und ein Brandverdacht hielten die Feuerwehr am gestrigen Sonntag in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) auf Trapp. Am Nachmittag war ein Pkw gegen einen Telefonverteiler gefahren und hatte dabei einen Teilausfall des Telefonnetzes ausgelöst.Am Abend mussten die Einsatzkräfte bereits das nächste Mal ausrücken: Ein Gas-Melder in einem Mehrparteienhaus war ausgelöst worden. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr und brachten sich in Sicherheit. Mit Gasmasken gewappnet, wurde mit Messgeräten der Gas-Austritt überprüft. Es konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.Schließlich mussten die Feuerwehrmänner noch ein drittes Mal raus. Um 22 Uhr bemerkten Nachbarn einen Funkenflug auf einer Dachterrasse und meldeten einen Brandverdacht, da die Bewohner nicht zuhause waren. Dieser Verdacht bestätigte sich. Ein Blumentopf auf der Terrasse hatte Feuer gefangen.Die Florianis mussten mit der Drehleiter auf die Terrasse einsteigen. Durch die rasche Löschung konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Fassade des Hauses verhindert werden.