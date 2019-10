Feuerwehr findet Leiche in völlig verrauchtem Haus

Montagfrüh wurde in der Steiermark im Heizraum eines Wohnhauses eine männliche Person tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Graz hat eine Obduktion angeordnet.

Kurz vor 08.20 Uhr bemerkte eine Passantin im Ortsteil Breitenbach von Ottendorf an der Rittschein (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) Rauch aus dem Keller eines Wohnhauses dringen und setzte daraufhin die Rettungskette in Gang.Die Feuerwehr durchsuchte das stark verrauchte Wohnhaus und fand im Heizraum eine männliche Leiche. Daraufhin wurde das Landeskriminalamt für weitere Erhebungen hinzugezogen.Ein Sachverständiger stellte daraufhin fest, dass sich im Heizraum neben einem Feststoffbrennkessel eine Anhäufung von Hackgut befand, in welcher es offensichtlich zu einem Glimmbrand mit erheblicher Rauchentwicklung gekommen ist.Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Beschlagnahme und eine gerichtliche Obduktion der männlichen Leiche an. Eine Identifizierung war bis dato noch nicht möglich.Höchstwahrscheinlich dürfte es sich aber um den 76-jährigen Bewohner des Hauses handeln. Weitere Erhebungen sind laut Landespolizeidirektion Steiermark notwendig.