Feuerwehr führt Stelle des "Feuerwehropas" ein

Das St. Pöltner Bezirksfeuerwehrkommando hat jetzt einen eigenen "Feuerwehropa". Brandrat Leopold Lenz kümmert sich in dieser Funktion künftig um die kleinsten Florianis.

Weil die Kinderfeuerwehren in Niederösterreich immer beliebter werden , bessert das Bezirksfeuerwehrkommando auf diesem Gebiet jetzt nach. Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder rief die Funktion des „Feuerwehropas" ins Leben.Der erfahrene Feuerwehrmann Leopold Lenz (62) wird erster Opa und ist ab sofort Ansprechpartner für alle Belange der Kinderfeuerwehr. Seit September 2019 können Kinder von 8 bis 10 Jahren einer der aktuell sechs im Bezirk St.Pölten installierten Kinderfeuerwehren beitreten.Das Ziel der Kinderfeuerwehr ist das Interesse an der Feuerwehrjugend bzw. der Feuerwehr zu wecken. Die Förderung von Kameradschaft, Freundschaft sowie Teamfähigkeit steht hierbei im Vordergrund.Spielerisch sollen die Kinder altersgerecht an das Thema Feuerwehr herangeführt werden. Neben Spielen, Geschichten und Experimenten werden den Kindern Themen der Unfallverhütung oder Erste Hilfe nähergebracht.Durch den nun installierten „Feuerwehropa" sollen noch mehr Feuerwehren im Bezirk motiviert werden von der Möglichkeit der Gründung eine Kinderfeuerwehr gebrauch zu machen. Ab dem Alter von 10 Jahren können die Kinder dann wie gewohnt in eine der 66 Feuerwehrjugendgruppen des Bezirkes ein- bzw. übertreten.