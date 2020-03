Fieberkontrollen an der italienischen Grenze

In Tirol und Kärnten werden ab Dienstag Gesundheitschecks auf den Straßen und in Zügen durchgeführt.

Am Grenzübergang Thörl Maglern zu Italien sollen ab Dienstag regelmäßige unangekündigte, punktuelle Fiebermessungen mithilfe mobiler Teams durchgeführt werden.Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hatte eine Verordnung erlassen, wonach Personen, die nach Österreich einreisen, einer Fiebermessung unterzogen werden sollen.In Kärnten werden zwei Teams zusammengestellt. Neben der Straße wird auch der Schienenverkehr kontrolliert. Die Fiebermessungen werden von Gesundheitspersonal aus den Bezirkshauptmannschaften, die ausgebildet sind, durchgeführt.Wenn Personen eine erhöhte Temperatur aufweisen, sollen Absonderungsbescheide ausgesprochen werden. Auch in Tirol finden ab Dienstag punktuelle Gesundheitschecks auf dem Brenner, an den Grenzen bei Sillian in Osttirol und auf dem Reschenpass statt.Zwei mobile Teams der Landessanitätsdirektion werden die Testungen an der Autobahn, den Landesstraßen und im Zugverkehr durchführen. Unterstützung erhalten sie von der Polizei.In Österreich wurden bisher 4.700 Tests durchgeführt und 112 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. In Kärnten gibt es nach wie vor nur einen positiven Fall.