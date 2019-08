Verirrter Vogel landet bei Filmfestival in Venedig

Am Red Carpet des heurigen Filmfestivals tümmeln sich prominente Gesichter - mitten im Geschehen: ein zerzauster Mutant aus Tier- und Pflanzenwelt.

Am Mittwoch eröffnete das Drama "La verité" (übersetzt: "die Wahrheit") die diesjährigen Filmfestspiele in der italienischen Lagunenstadt. Damit gehen die ältesten Filmfestspiele in die 76. Runde.



Jedes Jahr reihen sich hier die größten Schauspieler zu der internationalen Veranstaltung und präsentieren dabei auch ihre oftmals imposanten Traumroben. Auch dieses Jahr dürfen wir uns wieder auf spannende Tage voller filmischer und modischer Höhepunkte freuen. Das 10-tägige Filmfestival, eines der großen Highlights der Festivalszene, noch vom 28. August bis zum 7. September.



Zur Eröffnungsfeier kamen unter anderem Juliette Binoche, Kat Graham (Vampire Diaries), Candice Swanepoel und Brad Pitt.



Wir fassen hier die besten, ausdrucksstärksten und weniger gelungenen Auftritte am Roten Teppich des bekanntesten Filmfestivals Europas zusammen. Mehr dazu in der Bildstrecke.



