Filzmaier: Mit neun Politikern per Du

Fünf Parteien hat Peter Filzmaier in seinem Leben gewählt. Das und mehr verrät der Politologe im Zahlen-Interview im neuen "Biber"-Magazin.

Kurz wird Kanzler

Mit neun Politikern ist der Parteien-Profi per Du. 45 Mal hat sich der ORF-Experte Ausschnitte aus dem Ibiza-Video angesehen. Zehn Interviews wird er am Wahlsonntag (29.9.) geben.Kein einziges Mal hat es sich der 52-Jährige überlegt, selbst in die Politik zu gehen. Mit über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit sagt er voraus, dass Sebastian Kurz nach der Nationalratswahl wieder Bundeskanzler sein wird.Nur zweimal im Leben lag der Polit-Guru bei einer Wahl gründlich daneben. Nicht einen Tag geht Filzmaier heuer auf Urlaub.