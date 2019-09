Finanzministerium: Razzia wegen FPÖ-Mann

Gegen Ex-Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) wird in der Causa Casinos Austria ermittelt. Nun wurden seine Unterlagen sichergestellt.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat am Mittwoch eine Hausdurchsuchung im Finanzministerium durchführen lassen. Das berichtet der "Kurier".Hintergrund ist, dass die FPÖ mittels geheimer Absprachen mit der Novomatic den FPÖ-Mann Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria gemacht haben soll. Gegenüber der Novomatic sollen im Austausch gesetzliche Lockerungen beim Glücksspiel in Aussicht gestellt worden sein.Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus und Peter Sidlo ermittelt die Justiz laut "Kurier" auch gegen Novomatic-Chef und Casinos-Aufsichtsrat Harald Neumann, Novomatic-Gründer Johann Graf sowie Hubert Fuchs (FPÖ), den ehemaligen Staatssekretär im Finanzministerium.Fuchs' Terminkalender und Emails wurden sichergestellt. Das Finanzministerium leistete Amtshilfe, aus der Razzia wurde also eher eine freiwillige Nachschau.Alle Verdächtigen bestreiten die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.(red)