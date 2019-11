Fisch mit "menschlichem Gesicht" schockt das Netz

In China wurde gold-schwarzer Fisch entdeckt, der ein wenig gruselig ist. Und das liegt an seinem "Gesicht".

Wenn eine Katze zum Kühlschrank geht

Bereits vergangene Woche wurde das Video aufgenommen, doch erst jetzt zieht der Clip seine Runden im Netz. Darin sieht man einen Cyprinus Carpio, der Richtung Ufer schwimmt. Zunächst nichts besonderes. Doch wirft man einen genaueren Blick auf den Karpfen, läuft einem ein kalter Schauer über den Rücken.Es wirkt nämlich so, als ob der Fisch tatsächlich ein menschliches "Gesicht" besitzt. Grund dafür sind die besonderen Schattierungen an seinem Kopf. Klar ist nämlich, dass hier kein Karpfen schwimmt, der sich unserer Spezies anpassen möchte....Das Phänomen, weshalb wir in dem Tier einen "Menschen" sehen, nennt sich Anthropomorphismus. Dabei sprechen wir Objekten und Lebewesen menschliche Eigenschaften zu. Bereits als Babies tun wir das. Damit lernen wir Dinge schneller zu verstehen, wenn wir sie "vermenschlichen".Auch als Erwachsene ist uns der Anthropomorphismus nicht unbekannt. Man denke nur an die Katze, die zu Hause manchmal vor dem Kühlschrank sitzt. Was schließen wir daraus? Die Katze muss hungrig sein. Denn ein Mensch würde beim Hungergefühl auch zum Kühlschrank gehen. Dabei entspricht das Verhalten des Tieres oft nicht unserer Vorstellung.Nichtsdestotrotz fasziniert uns der Anthropomorphismus immer wieder. Zu sehen bei dem "menschlichen Karpfen", dessen Video bereits millionenfach geklickt wurde.