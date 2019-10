Fischer verteidigt Rede im Abdullah-Zentrum

Alt-Bundespräsident Fischer hat gestern (30.10) eine Konferenz im umstrittenen Abdullah-Zentrum eröffnet. Deshalb an ihm geäußerte Kritik wies er zurück.

Bekenntnis gegen Todesstrafe

Man könne nicht "bei jeder Gelegenheit sagen, wir sind die Brückenbauer, die den Dialog forcieren, und wenn dann eine so prominente Brücke da ist, bleiben wir stehen und sagen, über diese Brücke gehe ich nicht".In Saudi-Arabien, Hauptgeldgeber des Zentrums, wurden 2018 149 Menschen hingerichtet. In seiner Rede habe er ein Bekenntnis gegen die Todesstrafe abgelegt – "vor so vielen prominenten Gästen", so Fischer. "Es wäre eine Blamage, wenn wir bei dem Thema kneifen."