Fitness-Studio-Test: Abo zwischen 268 und 1.037 €

Um abzunehmen, ist das Fitnessstudio oft die erste Adresse. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer nahm nun 40 Studios in OÖ genau unter die Lupe.

Jahresbeitrag zwischen 268 und 1.037 Euro

Bei vielen steht der Vorsatz zu Jahresbeginn ganz oben auf der Liste: im Frühjahr die Kilos purzeln lassen, um im Sommer die richtige "Strand-Figur" zu haben.Und was eignet sich dafür besser als der Besuch eines Fitness-Studios. Deshalb machte der Konsumentenschutz nun den Test, nahm 40 Studios in Linz, Linz-Land, Wels und Steyr genau unter die Lupe.Welches Fitnessstudio passt am besten? Wie hoch sind die Kosten? Worauf muss man bei Vertragsabschluss achten? – all diesen Fragen wurde nachgegangen.Verglichen wurden Mitgliedschaften für ein Jahr mit monatlicher Zahlung und unlimitiertem Training. Dabei reicht der Monatsbeitrag von 19,90 Euro bis zu 75 Euro. Je nach Studio können Einschreibgebühren bis zu 139 Euro und weitere Gebühren (zum Beispiel Servicepauschale) bis zu 39,90 Euro kommen.Zusammengefasst, geht der Jahresbeitrag bei den Studios deutlich auseinander. So kostet ein Jahre trainieren im günstigsten Fall 268,70 Euro. Die teuerste Variante gibt's für 1.037,80 Euro.Dieser Preisdifferenz stehen aber auch unterschiedliche Angebote gegenüber. Vom einfachen Training über begleitete Workouts bis zu erholsamen Wellness-Bereichen wird alles geboten.Die Arbeiterkammer rät künftigen Kunden, mindestens ein Probetraining zu vereinbaren, um sich ein genaues Bild vom jeweiligen Studio machen zu können.Zudem sollen keine zwei- oder Dreijahresverträge abgeschlossen werden.Ebenfalls empfehlenswert ist, eine monatliche Zahlung zu vereinbaren. Denn sollte das Studio schließen oder ein anderer Besitzer übernehmen, wird es oft schwierig, sein Geld wieder zurück zu bekommen.Eine genaue Übersicht sämtlicher getesteter Studios finden Sie hier