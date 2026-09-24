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Apple Smartwatch am Handgelenk
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Apple-Gerücht

Fitness-Tracker ohne Display soll 2028 kommen

Apple arbeitet an einem günstigen Fitness-Tracker ohne Bildschirm. Das Gerät soll frühestens 2028 erscheinen.
Technik Heute
Von Technik Heute
24.09.2026, 17:07
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Der Tech-Riese aus Cupertino plant offenbar ein neues Wearable, das ganz ohne Display auskommt. Apple-Ingenieure arbeiten bereits seit mehreren Monaten an Prototypen für das neue Produkt.

Apple plant Fitness-Tracker ohne Display

Das Gerät soll aus einem dünnen Stoffarmband bestehen, auf dem ein kleines Gehäuse mit Sensoren und einer Prozessoreinheit angebracht ist. Damit wäre es deutlich leichter als eine herkömmliche Apple Watch.

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Wie Macwelt berichtet, soll das neue Produkt nicht vor 2028 auf den Markt kommen - sofern das Projekt ohne Probleme verläuft und Apple sich für eine Einführung entscheidet.

So radikal könnte Apple seine Watch-Familie umbauen

Längere Akkulaufzeit dank fehlendem Bildschirm

Ohne Display wird der neue Tracker lediglich die Gesundheitsfunktionen der Apple Watch abbilden können. Die Interaktion mit dem iPhone fällt weg - doch genau das könnte für manche Nutzer interessant sein.

Denn ohne Bildschirm wird sich die Akkulaufzeit verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen. Außerdem gibt es weniger Ablenkung, besonders nachts beim Schlaftracking.

Apple plant runde Smartwatch und Keramik-Modell

Mit dem neuen Gerät würde Apple in einen wachsenden Markt einsteigen. Sport- und Fitness-Tracker ohne Display haben in den vergangenen Jahren immer mehr Fans gefunden.

tec,24.09.2026, 17:07
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