Florian Silbereisen verliert seinen "Traumschiff"-Arzt

Florian Silbereisen verliert seinen Schiffsarzt. Schauspieler Nick Wilder alias "Doc Sander" verlässt das "Traumschiff".

Seit 2011 am "Traumschiff"

Am Ostersonntag nimmt das "Traumschiff" unter Leitung von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) Kurs auf Marokko - das vorletzte Mal mit "Doc Sander" an Bord. Denn nach zehn Jahren verlässt der Schiffsarzt, gespielt von Nick Wilder (67), die erfolgreiche ZDF-Serie.Seit 2011 schipperte Nick Wilder in der Rolle des abenteuerlustigen Schiffsarztes Dr. Wolf Sander über die Weltmeere. Nun soll für ihn ein für alle Mal Schluss sein. Auf Facebook schreibt er, dass man immer den richtigen Moment für etwas Neues finden solle und für ihn scheine dieser Moment jetzt zu sein.Der Schauspieler dankt seinen Fans für die jahrelange Unterstützung und freue sich nun auf alles noch käme. Im November 2020 möchte Wilder seine Memoiren unter dem Titel "Hallo, Herr Kaiser! Das Leben ist wilder als man denkt" veröffentlichen. Zu Weihnachten ist er dann zum letzten Mal an Bord des "Traumschiffs" zu sehen