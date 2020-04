Florianis aus NÖ helfen Schilfbrand zu löschen

Am Neusiedler See brennt das Schilf im Gemeindegebiet Illmnitz. Auch Florianis aus NÖ helfen den Kollegen aus dem Burgenland beim Löscheinsatz.

Seit gestern brennt das Schilf des Neusiedler Sees . Das Einsatzgebiet betrifft den Nationalpark Seewinkel, bei Illmitz (Bezirk Neusiedl am See). Auch der Flugdienst des niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes ist mit zwei Hubschraubern Teil des Einsatzteams. Sie versuchen die weitere Ausbreitung des großflächigen Feuers zu verhindern.Aus der Luft versuchen Einsatzteams die Randzonen des brennenden Schilfgürtels mit Wasser zu befeuchten. Gleichzeitig sind weitere Einsatzkräfte vor allem per Boot dabei, die Flammen zu löschen. Die Löschbehälter, mit denen die Black-Hawk-Hubschrauber fliegen, fassen übrigens 3.000 Liter Wasser. Der Einsatz ist aktuell zwar noch nicht abgeschlossen, doch das Feuer konnte immerhin bereits eingedämmt werden, heißt es aus dem Landesfeuerwehrverband gegenüber "".Für solche Einsätze ist in NÖ ein 100-Mann starkes Spezialteam aus vier Stützpunkten zuständig, das mehrmals jährlich mit Polizei und Bundesheer zusammen für den Ernstfall trainiert. Die meisten Einsätze werden normalerweise wegen Waldbränden geflogen. Die Brandursache ist bisher nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.