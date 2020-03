Schwechat als erster Airport der Welt vor Sperre

Gähnende Leer am Flughafen Wien ist das derzeitige Bild wegen des Coronavius. Sollte dieser geschlossen werden, wäre es der erste Flughafen in Europa.

Umsatzeinbusen am Flughafen Wien

Flughafen Wien vor Sperre

Geisterhafte Stimmung derzeit am Wiener Airport – kaum Menschen in den Gängen, die Geschäfte sind verwaist, nichts geht mehr.Die Coronavirus-Reisebeschränkungen und damit einhergehende massive Reduktionen des Flugangebots haben dem Umsatz eine Bruchlandung beschert. Notmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs – wie Kurzarbeit – könnten kommen.Der Inhaber eines Flughafen-Shops ist sich im Gespräch mitsicher: "Es gibt Überlegungen, ob der Airport als Erster in Europa gesperrt wird." Die wenigen Reisenden sind verunsichert. Die Wienerinnen Hajnalka und Katalin landeten gestern: "Wir haben den ganzen Flug Masken getragen, auch am Flughafen."