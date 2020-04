Flugreisen im Sommer "unter Bedingungen denkbar"

Europaministerin Karoline Edtstadler gibt allen Österreichern mit Fernweh etwas Hoffnung. Sollten sich die Corona-Zahlen weiterhin so gut entwickeln, könnte es im Sommer wieder Flugreisen geben.

Nicht nur in Österreich, sondern beinahe auf der ganzen Welt liegt der Tourismus in Folge der Coronavirus-Pandemie darnieder. Reisen ins Ausland sind derzeit massivst eingeschränkt, wann die Grenzen wieder geöffnet werden, steht noch in den Sternen. Bundeskanzler Kurz hatte am Dienstag noch gemahnt, dass das "einige Zeit brauchen und nur behutsam funktionieren" werde Trotzdem werde fieberhaft an einer "Möglichmachung einer Art Sommertourismus gearbeitet", versprach Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstagabend im ORF-"Report". Sie stellte sogar mögliche Flugreisen in Aussicht. "Wenn es hier Staaten gibt, die auch eine ähnlich positive Entwicklung [wie Österreich, Anm.] haben, dann ist auch das denkbar", so die Ministerin.Anhand dreier Kriterien der EU-Kommission müsse die Lage ständig neu bewertet werden. Diese drehen sich um die Infektionszahlen, die Auslastung des Gesundheitssystems und die Testungen. "Wir können letztlich diese Krise nur gemeinsam überwinden", betonte Edtstadler.