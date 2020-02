Dieses Flugzeug kann ein Jahr in der Luft bleiben

Ein Solar-Flugzeug kann ein Jahr fliegen, ehe es landen muss.

Das britische Luft- und Raumfahrtunternehmen British Aerospace Electronic hat gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Prismatic ein Solarflugzeug entwickelt, das ein Jahr in der Luft sein kann ohne zu landen.Gerade hat die Maschine ihren ersten erfolgreichen Testflug absolviert. Start und Landung erfolgten planmäßig. Angetrieben von der Sonnenenergie soll sie in der Stratosphäre in 15.000 Metern höhe über Flugpassagieren weitere Teststrecken im unbemannten Zustand hinlegen. Danach soll es für kommerzielle Zwecke bereits im Zeitraum von einem Jahr zur Verfügung stehen.Der erste Flug: