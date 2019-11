Flugzeug rutscht von der verschneiten Landebahn

Aufnahmen aus einem Flugzeug zeigen nun eine Landung, die um ein Haar schief gegangen wäre. Auf Grund der verschneiten Landebahn, kam der Pilot von der Piste ab.

In Österreich ist bereits der erste Schnee da. Auch am Mittwoch soll der Schnee sogar den Wienerwald erreichen. Die USA hat den ersten heftigen Wintereinbruch bereits hinter sich und das wäre einem Piloten eines Passagierflugzeugs am Montag beinahe zum Verhängnis geworden.Denn ein Fluggast der American Airlines dokumentierte eine turbulente Landung in Chicago. Auf Grund des Schnees kann der Pilot das Flugzeug nicht auf der Landebahn halten. Es gerät ins Schleudern und rutscht von der Piste ab. Durch die ungewöhnliche Landung erlitt auch ein Flügel eine sichtbare Beschädigung."Der Pilot fing an, das Flugzeug im Zickzack zu bewegen, um es anzuhalten", berichtet ein Zeuge des Geschehens der ABC. Wie ein Sprecher der American Airlines bekanntgab, wurde bei der Landung niemand verletzt. Ohne Schock ist aber wohl niemand der 38 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder davongekommen.