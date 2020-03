Foodbloggerin kauft neues Heim um 70 Mio Euro

In den Hollywood Hills wurde gerade der größte Immobilien-Deal der Hügel-Geschichte abgewickelt. Eine Food-Bloggerin kaufte sich zwei Häuser für 70 Millionen Euro.

Die Hügel von Los Angeles, besonders die Hollywood Hills, sind ein extrem teures Pflaster für Immobilien. Lange hielt Jho Low, ein Investor aus Malaysia, den Rekord für die teuerste Liegenschaft am Hang. 2012 verkaufte er für 36 Millionen Euro seine Villa (1.222 Quadratmeter Wohnfläche, sieben Bäder, sechs Schlafzimmer) im Quartier. Acht Jahre lang blieb dieser Preis ungeschlagen.Der jetzige Verkauf pulverisiert die 36 Millionen geradezu. Zwei Häuser, ebenfalls in, gingen laut Variety.com für 7o Millionen Euro an eine neue Besitzerin namens Joan Huang, eine freischaffende Autorin und Food-Bloggerin.Wieso hat eine Bloggerin 70 Millionen auf dem Konto?Joan Huang ist aber nicht nur Bloggerin, sie ist auch die langjährige Ehefrau von Filmproduzent Jeffrey Gou , der wiederum der erstgeborene Sohn von Terry Gou , einem milliardenschweren Tech-Tycoon aus Taiwan ist. Gous Firma Foxconn gehört zu den größten Produzenten von iPhones und iPads und beschäftigt mehr als 800.000 Mitarbeiter.Warum das Ehepaar gleich zwei Häuser in den Hollywood Hills gekauft hat und was es damit plant, ist nicht bekannt. Was aber aus den Unterlagen des kalifornischen Grundbuchamts hervorgeht: Die 70 Millionen Euro wurden bar auf den Tisch gelegt, für Hypotheken oder andere Kredite gibt es keine Hinweise.