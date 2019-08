Mit 36 Fragen soll man sich beim 1. Date verlieben

Psychologen glauben, dem Entstehen von Liebe mit bestimmten Fragen nachhelfen zu können. Fürs 1. Date welche parat zu haben, schadet sicher nicht.

Humor, Ausdrucksweise, Stimme, das Äußere, eine besondere Ausstrahlung - was auch immer es ist, es bleibt schwer zu definieren. So viel wie schon über die Liebe geschrieben, gesagt und erforscht wurde, so wenig wissen wir nach wie vor über ihre Entstehung. Auch wenn wir die Naturwissenschaft und bestimmte körperliche Reaktionen auf andere Menschen mit in Betracht ziehen, stehen wir vor keiner klaren Lösung. Dabei sollte das Liebesglück zum Großteil in unseren eigenen Händen liegen, wie ein Team von Wissenschaftlern behauptet.Forscher um den Psychologen Arthur Aron glauben nämlich, aktiv mit beeinflussen zu können, ob man sich verliebt - sogar in eine völlig fremde Person. Dazu haben sie einen Block aus 36 Fragen entwickelt. Sie unterteilen ihn in drei Bereiche. Begonnen wird mit den harmloseren, dann folgen die persönlicheren Fragen.Ihre These begründen sie damit, dass man in den Fragen binnen kürzester Zeit mehr erfahren kann als in den ersten Wochen oder Monaten eines Kennenlernens. In ihrem Labor setzten sie fremde Menschen einander gegenüber, ließen sie den Fragenkatalog durchgehen. Am Schluss sollten sie sich vier Minuten tief in die Augen sehen, um das Gefühl von Intimität zu stärken. Tatsächlich entstanden vier Beziehungen und eine Hochzeit in Folge des Experiments.SET 1:1. Wenn du jeden und jede auf der Welt einladen könntest, mit wem würdest du gerne essen gehen?2. Wärst du gerne berühmt? Wenn ja, wie?3. Probst du manchmal vor einem Telefonat, was du sagen wirst? Warum?4. Wie würde dein perfekter Tag aussehen?5. Wann hast du zuletzt für dich gesungen? Und für jemanden anderen?6. Wenn du bis 90 leben könntest und du könntest entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen die restlichen 60 Jahre behalten - wofür würdest du dich entscheiden?7. Hast du eine Vorahnung, wie du sterben wirst?8. Nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber scheinbar gemeinsam haben.9. Für was in deinem Leben bist du am dankbarsten?10. Wenn du etwas daran ändern könntest, wie du aufgezogen wurdest, was wäre das?11. Erzähle deinem Gegenüber innerhalb von 4 Minuten deine Lebensgeschichte - so detailreich wie möglich!12. Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne?SET 2:13. Wenn eine Kristallkugel dir die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft oder irgendetwas sonst verraten könnte, was würdet du wissen wollen?14. Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan?15. Was ist deine größte Leistung in deinem Leben?16. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?17. Was ist deine wertvollste Erinnerung?18. Was ist deine schrecklichste Erinnerung?19. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr plötzlich sterben wirst, würdest du irgendetwas daran ändern, wie du jetzt lebst? Warum?20. Was bedeutet dir Freundschaft?21. Welche Rolle spiele Liebe und Zuneigung in deinem Leben?22. Wechselt euch ab, jeweils 5 positive Eigenschaften eures Gegenübers aufzuzählen.23. Wie nahe und warmherzig ist deine Familie? Glaubst du, dass deine Kindheit glücklicher war, als die anderer Menschen?24. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter?SET 3:25. Macht jeweils 3 wahre Aussagen, die "wir" beinhalten. Beispielsweise: "Wir sind beide in diesem Raum und fühlen..."26. Vervollständige diesen Satz: Ich wünschte ich hätte jemanden, mit dem ich ... teilen kann.27. Wenn du ein enger Freund deines Gegenübers werden solltest, was wäre wichtig für sie oder ihn über dich zu wissen?28. Sag deinem Gegenüber, was du an ihm oder ihr magst. Sei dabei sehr ehrlich und sag etwas, dass du wahrscheinlich nicht zu jemandem, den du gerade getroffen hast, sagen würdest.29. Teile einen peinlichen Moment deines Lebens.30. Wann hast du zuletzt vor einer anderen Person geweint? Und wann alleine?31. Was magst du jetzt schon an deinem Gegenüber?32. Was ist zu ernst, so dass man darüber keine Witze machen sollte?33. Wenn du heute Abend sterben würdest und keine Gelegenheit mehr hättest mit jemandem zu reden, was würdest du am meisten bereuen, nicht gesagt zu haben? Und warum hast du es noch nicht gesagt?34. Dein Haus und darin alles, was du besitzt, brennt. Menschen und Tiere sind in Sicherheit und du hast die Möglichkeit noch 1 Ding zu retten. Was wäre das und wieso?35. Von all den Menschen in deiner Familie, wessen Tod würde dich am meisten treffen? Warum?36. Teile ein persönliches Problem und frage dein Gegenüber, wie er oder sie damit umgehen würde. Und bitte ebenso dein Gegenüber, darüber zu reflektieren, wie du wohl zu dem Problem stehst, das du gewählt hast.Auch wenn es mit dem Verlieben nicht klappt, ist es von Vorteil gute Fragen fürs erste Date vorbereitet zu haben. Denn das Horrorszenario sieht wie folgt aus: Ihr sitzt da, kaut die üblichen Kennenlern-Fragen durch und stellt dann nach einer Weile leicht panisch fest, dass die Unterhaltung – auch nach dem dritten Drink – einfach nicht so recht ins Rollen kommen will.Natürlich könntest du jetzt einfach schnell das Weite zu suchen. Falls du aber topmotiviert bist, doch noch etwas Schwung in die Unterhaltung zu bringen: neun Fragen, die jeder Gesprächspause auf die Sprünge helfen – und wenn nicht, ist das unangenehme Schweigen vielleicht auch einfach Indiz dafür, dass du und dein Date kein Real Life Match seid.1. Welche fünf Charaktereigenschaften findest du zum Davonrennen?2. Was war der Grund für deinen letzten Tränenausbruch?3. Von welchem Erlebnis im letzten Jahr wirst du deinen Enkeln noch erzählen?4. Was ist im letzten Traum, an den du dich erinnern kannst, passiert?5. Welchen Erziehungs-Tipp würdest du deinen Eltern heute geben?6. Was war das schlimmste Geschenk, das man dir jemals gemacht hat?7. Wenn du nur einen Gegenstand aus deinem brennenden Zimmer retten könntest: Welcher wärs?8. Dein peinlichster Sex-Fail?9. Würdest du den gleichen Beruf ausüben, wenn Geld keine Rolle spielen würde? (GA)