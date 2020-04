Forscher sehen drei Auswege aus der Pandemie

Forscher sehen drei mögliche Ausgänge der Pandemie. Wahrscheinlich ist auch, dass es zu einem Miteinander der Faktoren kommt.

Forscher halten drei Szenarien, die ein Ende der globalen Corona-Pandemie einleiten könnten, für wahrscheinlich.Die Epidemiologin und Evolutionsbiologin Sarah Cobey der Universität von Chicago vergleicht die neue Situation mit vergangenen Pandemien und zieht darauf basierend Schlüsse für die Zukunft. In den letzten hundert Jahren hat die Menschheit mehrere Epidemien überstanden. Aus diesem Erfahrungsschatz sind folgende drei Varianten wahrscheinlich.Wir lernen mit Corona zu leben. Es kommt zu einer natürlchen Entwicklung der Immunität, so wie auch bei anderen Infektionen. Bei der Influenza-Welle wurden 500 Millionen Menschen infiziert, 50 bis 100 Millionen Menschen verloren ihr Leben .Wie bei der SARS-Epidemie im Jahr 2003 könnte neben den natürlichen Faktoren eine Eindämmung eine Rolle spielen. Immerhin war diese auch einem Coronavirus-Stamm geschuldet.Mit Maßnahmen wie Isolation, Quarantäne und sozialen Kontrollmechanismen ließ sich die Krankheit auf wenige Orte eindämmen. Die schnellen und eindeutigen Anzeichen waren hierfüür hilfreich.Das dritte Element bildet ein rettender Impfstoff. Bei der aktuellen Corona-Pandemie ist Eindämmung alleine schwierig umzusetzen, da sie noch zu unbekant ist, um an eindeutigen Markern fixiert zu weden. Wir wissen noch zu wenig über das Virus.