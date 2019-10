Forscherin benennt neue Spinnenart nach Rockstars

Spinnst?! Eine brasilianische Biologin hat vier neue Spinnen-Arten entdeckt und diese nach den Sängern ihrer liebsten Heavy Metal-Bands benannt.

Biologin und Heavy-Metal-Fan

Benannt nach Iron Maiden und Scorpions

Cristina Rheims arbeitet am Instituto Butantan in Sao Paolo (Brasilien) und hat sich auf die Taxonomie und die Klassifizierung neuer Spinnenarten spezialisiert. Außerdem ist Rheims ein Heavy Metal-Fan. Beiden Leidenschaften konnte sie jetzt gebündelt nachgeben.Als gleich vier neue Mitglieder der Spinnenfamilie Sparianthinae in der mexikanischen Grenzregion zu Argentinien gefunden wurden, zögerte Rheims nicht lange und benannte sie kurzerhand nach den Mitgliedern ihrer Lieblings-Heavy-Metal-Bands Iron Maiden, Scorpions, Def Leppard und Angra.Die Spinnen sind nur 1-2 Zentimeter groß, nachtaktiv und für Menschen ungefährlich.Sie benannte sie Extraordinarius bruceickinsoni, Extraordinarius klausmeinei, Extraordinarius rickalleni und Extraordinarius andrematosi nach Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson, Def Leppards Rick Allen, Scorpions-Frontmann Klaus Meine und Angras André Matos.Def Leppards Schlagzeuger Rick Allen twitterte auch gleich begeistert: "Was für eine Ehre! Danke, Cristina Rheims. You rock!"