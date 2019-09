Fotos auf eigenem Handy verrieten Scooter-Dieb

Ein in Linz gestohlener Scooter wurde im Auto eines 39-Jährigen in Braunau gefunden. Vor der Polizei leugnete der Mann den Diebstahl, Fotos auf seinem Handy deckten ihn dann aber auf.

Habe Scooter auf Flohmarkt gekauft

So deckten die Handy-Fotos alles auf

Ein E-Scooter Verleihservice meldete der Polizei den Diebstahl. In der Nacht zum 17. September wurde in Linz einer ihrer Roller gestohlen. Da die Scooter mit GPS ausgestattet sind, konnte das Gefährt schließlich im Raum Braunau geortet werden.Polizisten fanden den E-Scooter in einem MiniVan. Der Lenker des Rollers ragte aus dem Heckfenster des Fahrzeugs. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits sämtliche QR-Codes sowie die Produktnummer entfernt. Außerdem wurde er umlackiert – von türkis auf schwarz.Der Besitzer des Autos – ein 39-jähriger Kosovare aus dem Bezirk Braunau – war rasch ausgemacht. Den Beamten gegenüber leugnete der aber den Diebstahl. Er habe den E-Scooter auf einem Flohmarkt in Deutschland von einem Unbekannten ohne Rechnung gekauft, erklärte er den Polizisten.Und: Im Fahrzeug habe er das Gefährt nur, weil er auf der Suche nach einem passenden Ladegerät sei, so der 39-Jährige weiter.Ein Check des Handys entlarvte den Kosovaren dann aber doch noch als Roller-Dieb. Handy-Fotos zeigten, "dass der E-Scooter bereits drei Stunden bevor der Flohmarkt in Deutschland geöffnet hatte, im Besitz des Kosovaren und in dessen Kellerabteil verwahrt war", so die Polizei.Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.