Lange Schlange vor Schuh-Shop Snipes auf der Mahü

Ab heute - Dienstag, den 14 April - starten in Österreich die Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19. Allen voran wurden heute wieder Baumärkte, Gartencenter und Shops, die kleiner sind als 400 Quadratmeter, eröffnet. Auf der Mariahilferstraße waren wieder mehr Menschen zu sehen als in den letzten Wochen. Der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Leo Kohlbauer zeigte sich überrascht auf Twitter, dass sich eine Schlange vor dem Geschäft "Snipes" bildete und twitterte darüber:Das Geschäft Snipes verkauft hauptsächlich Sneaker und Sportschuhe. Leo Kohlbauer meinte zu: "Ich freue mich, dass die Wirtschaft langsam wieder hochfahren kann und die Mariahilfer Straße sanft zum Leben erwacht. Es ist aber schon kurios, welche Prioritäten gesetzt werden und dass vor einem Schuhgeschäft eine Schlange entsteht."Rund 4.600 Geschäfte sperrten in Wien wieder auf. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) appellierte, regional anstatt bei Onlineriesen einzukaufen. Von den Branchen her sollen die meisten der wieder geöffneten Shops Schuh- und Bekleidungssachen verkaufen. Auf der Marahilferstraße eröffnete sogar eine neuer Maskenshop.