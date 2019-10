FP-Hafenecker bezeichnet Maurer als "wehleidig"

Dass in letzter Zeit gern vor einer möglichen Innenministerin Sigi Maurer gewarnt wird, bezeichnete sie selbst in "Heute" als "konstruierte Geschichte" und "absolut ekelhaft". Die FPÖ legt darauf nochmal nach.

Konstruierte Geschichte

Hafenecker legt nach

Vor Sigi Maurer als Innenministerin zu warnen, ist derzeit scheinbar in Mode. Eskaliert ist die Sache kürzlich durch das Posting des Linzer Vizebürgermeisters Markus Hein (FPÖ) , auch Norbert Hofer fürchtete sich in einer Pressekonferenz am Dienstag nochmals vor einem solchen Szenario.Aus Sicht von Sigi Maurer ist das alles eine "konstruierte Geschichte", wie sie "Heute" gegenüber sagt Sie selbst als Innenministerin sei überhaupt nie einem Thema für die Grünen gewesen. Dass andere so ein Szenario heraufbeschwören, dient aus ihrer Sicht nur dazu "ein Feindbild aufzubauen und weiter zu befeuern".Die Klarstellung von Maurer kümmert die FPÖ aber scheinbar wenig. Anstatt es dabei zu belassen, legt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker nochmal nach.Er bezeichnet Sigi Maurers Reaktion in einer Aussendung als "wehleidig": "Wenn sie jetzt schon im Vorfeld die Nerven wegschmeißt, nur weil Norbert Hofer vor einer Innenministerin Maurer warnte, ist sie für ein solches Amt ganz sicher nicht geeignet."