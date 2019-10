"Kurz und Hofer bespielen den Hass"

Immer wieder warnen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Obmann Norbert Hofer öffentlich und publikumswirksam vor der Grünen Sigrid Maurer als Innenministerin. Aber was bezwecken sie damit?

"Absolut ekelhaft"

"Kurz und Hofer bespielen damit den bestehenden Hass, der immer wieder auf mich hereinbricht", sagt Sigi Maurer dazu im Gespräch mit. "Den weiter anzufeuern, ist offensichtlich das Ziel."Warum die beiden Parteichefs das machen würden, kann sich Maurer aber auch nicht erklären. Allerdings erstaune sie, "dass Hofer nach dem absolut widerlichen Posting des Linzer FPÖ-Vizebürgermeisters immer noch so weitermacht. Das ist absolut ekelhaft", sagt sie.Markus Hein hatte in einem Facebook-Posting gemeint, eine Innenministerin Maurer würde zu mehr Messerattacken durch Ausländer führen. Ein Ministeramt für Maurer im Innenressort sei jedenfalls nie ein Thema für die Grünen gewesen.Dass FPÖ-Chef Hofer die Grünen eine Weltuntergangssekte nennt, will Maurer nicht weiter kommentieren: "Das ist absolut nicht ernst zu nehmen und richtet sich von selbst!"