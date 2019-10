66 % wollen neue Regierung zu Weihnachten

Frage der Woche: Während Kurz, Kogler und Co. derzeit gemütlich sondieren, drängt die Mehrheit der Österreicher auf eine zeitnahe Regierungs-Entscheidung.

Neos-Wähler ungeduldig

Wer wird Österreich in den nächsten Jahren regieren? Diese Frage beschäftigt aktuell Kurz, Kogler, Rendi-Wagner und Co. in den laufenden Sondierungsgesprächen. Zu viel Zeit sollten sich die Parteien aber nicht lassen. Das zeigt die "Frage der Woche" von Unique Research (501 Befragte, max. Schwankungsbreite +/- 4,4 %): Wann muss aus Ihrer Sicht eine neue Regierungskoalition stehen?Eine klare Mehrheit (66 %) erwartet bis Weihnachten eine neue Regierung. Am "ungeduldigsten" sind dabei Neos-Wähler, von denen 75 % auf eine Regierungsbescherung unter dem Christbaum pochen. Hingegen finden 24 % der SPÖ- und Grün-Wähler, dass die neue Regierung auch erst im Februar oder zu Ostern stehen kann."Die Menschen geben den Parteien bis Weihnachten Zeit, alles darüber bedarf schon einer guten Erklärung", erklärt Polit-Experte Peter Hajek. "Sollten VP und Grüne mit Verhandlungen beginnen und bis Weihnachten nicht fertig sein, braucht es zumindest einen konkreten Fahrplan für 2020. Alles andere würde nicht verstanden werden."